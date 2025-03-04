Европа прекратила разработку нового пакета помощи Украине

После того как Венгрия заблокировала выделение новой военной помощи Украине, все работы в этом направлении были прекращены. Об этом сообщило Politico.

Издание сослалось на проект документа из Совета Евросоюза. Тот текст, который был предоставлен представителем всех стран, заметно изменился. Из него пропала строка об организации новой помощи Киеву. На этом фоне в отправке военных грузов Украине образуется полный вакуум, поскольку США также приостановили все поставки.

Издание добавило, что в своем недавнем письме Орбану глава Евросовета Антониу Кошта признает, что ему не удалось принудить Венгрию к подписанию документа, выделяющего Украине новую помощь. Он также согласился с тем, что среди разных стран ЕС существует различная точка зрения на завершение украинского конфликта.

«Существуют расхождения относительно путей достижения мира и, в частности, подхода «мир через силу», — указал он.

Журналисты считают, что лидеры некоторых государств, в том числе Франции, откровенно обрадовались такому затягиванию предоставления помощи.

Ранее уже сообщалось, что посол Венгрии во время встречи представителей стран ЕС заблокировал выделение дополнительной помощи Украине. Дипломат действовал в строгом соответствии с политикой премьера Виктора Орбана, который неоднократно угрожал Брюсселю таким шагом.