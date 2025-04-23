Европа пытается склонить Киев к территориальным уступкам

Дело в том, что Великобритания, Германия и Франция боятся, что США выйдут из переговоров по мирному урегулированию на Украине, сообщает британское издание Financial Times.

О каких именно территориях идет речь, в материале не уточняется.

Однако отмечается, что Европа по-прежнему негативно настроена к тому факту, что Крым является частью России.

Ранее сообщалось о том, что нарушенное Зеленским перемирие склонит Трампа на пророссийский курс.