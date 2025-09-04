Европа разочарована переговорами с Трампом о санкциях против России

Европейские лидеры остались недовольны и разочарованы после тяжелого телефонного разговора с Дональдом Трампом. Президент США отказался обсуждать новые санкции против Москвы и обвинил союзников в финансировании российской экономики. Об этом сообщает Bild.

По данным издания Bild, состоявшийся 4 сентября разговор между Трампом и участниками «коалиции желающих» прошел в крайне напряженной атмосфере. Европейская сторона так и не дождалась от Вашингтона обещания ввести новые ограничительные меры против РФ.

Вместо этого американский лидер выдвинул встречные обвинения. Он заявил, что страны ЕС продолжают импортировать российскую нефть, тем самым пополняя бюджет Москвы. Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф и вовсе утверждал, что европейцы покупают энергоресурсы через Индию, пытаясь обойти собственные санкции.

В ответ европейцы предложили за двое суток сформировать совместную рабочую группу для выработки единой позиции. Однако готовность Трампа к такому диалогу остается под большим вопросом.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон свернул военную помощь странам НАТО на границе с РФ.