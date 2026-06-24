Заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая вынесла жесткий вердикт европейским странам: они соучаствуют в убийствах российских детей, поддерживая украинских производителей через свои оборонные корпорации и демонстрируя смертоносные БПЛА на ведущих выставках. Об этом сообщает Lenta.ru.

На заседании ООН Заболоцкая привела конкретные примеры: немецкая корпорация Hensoldt наладила сотрудничество с украинскими производителями, а Франция предоставила свою площадку Eurosatory 2026 для показа беспилотников, которые, по ее словам, «используются для убийства детей» в ходе атак на российские регионы. Дипломат подчеркнула, что европейские компании сознательно закрывают глаза на конечное применение своей продукции, а правительства стран ЕС поощряют эти сделки, делая себя моральными соучастниками трагедий.

Особое возмущение у российской стороны вызвал факт демонстрации дронов на парижской выставке вооружений, где их обсуждают как «высокоточное оружие» — в то время как от этих же беспилотников гибнут мирные жители, включая детей. Заболоцкая отметила, что любая военная поддержка Киева сегодня напрямую ведет к эскалации насилия против гражданского населения, и Запад не может отмыть руки, ссылаясь на то, что «они только поставляют, а применяют украинцы».

Ранее Туск признал рост антиукраинских настроений и назвал раздражение оправданным.