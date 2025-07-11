Франция с Британией пригрозили направить до 50 тысяч наемников на Украину

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой правительства Великобритании Киром Стармером сообщил о намерении отправить до 50 тысяч военнослужащих в качестве наёмников на Украину. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Однако, как подчеркнул президент Франции, «Коалиция желающих» помочь киевскому режиму не сможет приступить к выполнению своих обязательств до тех пор, пока не будет объявлено перемирие и полное прекращение огня.

"Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления режима прекращения огня", – подчеркнул Макрон.

По его мнению, в состав контингента могут войти наемники из других европейских государств или он может быть передан в распоряжение Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что президент Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва не оставит без внимания все факторы, которые привели к конфликту на Украине.