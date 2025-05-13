Европейский парламент инициировал внутреннее расследование после того, как группа евродепутатов отправилась в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом в социальной сети X сообщил депутат от Кипра, блогер Фидиас Панайоту.

На парад, приуроченный к юбилею победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), приехали пять представителей Европейского парламента из Словакии, Германии, Чехии и Кипра. Во время своего визита в Москву они провели встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володином и другими российскими политиками.

Панайоту, который участвовал в поездке, отметил, что за три года Европарламент так и не выработал конкретных решений для урегулирования конфликта на Украине, но критикует действия тех, кто действительно заинтересован в мире.

«Русские — наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала конфликта на Украине», — отметил он.

Панайоту также подчеркнул, что война является злом и призвал Европу сосредоточиться на дипломатии и мирных переговорах вместо военной поддержки Украины.

Фидиас Панайоту — известный на Кипре блогер и политик, который набрал 19,4% голосов на последних выборах в Европейский парламент. Его позиция существенно отличается от официальной политики Европейского союза (ЕС) — он выступает за прекращение боевых действий на Украине и за оказание ей помощи на гуманитарной и дипломатической основе, а не на военной.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Китая не стал терпеть критику парада Победы, которая обрушилась со стороны Украины.