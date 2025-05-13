Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР ответил на критику со стороны Украины относительно участия китайских военнослужащих в параде Победы, сообщило издание Tencent.

В защиту решения об участии китайских солдат, дипломат привел три основных довода. Во-первых, это дань уважения героям, сражавшимся во Второй мировой войне, и желание сохранить память об их подвигах.

Во-вторых, представитель китайского МИДа подчеркнул, что Россия и Китай в период Второй мировой войны были союзниками в борьбе против фашизма и оказывали друг другу поддержку. Он назвал дружбу между двумя государствами общим наследием, которое связывает судьбы народов.

В-третьих, дипломат заявил, что позиция Украины представляет собой «осквернение истории и победы во Второй мировой войне», а также является посягательством на общепризнанные принципы справедливости.

Ранее сообщалось, что более 150 стран пригласили на встречу по безопасности в Москву.