Европарламент обеспокоился состоянием демократии в Греции

Демократии и верховенству закона в этой стране угрожает серьезная опасность, так считают депутаты Европарламента. Они даже вынесли соответствующую резолюцию по этому поводу. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

ЕП выставил на голосование специальную резолюцию, в которой говорилось о серьезном беспокойстве за состояние демократии на территории Греции. Большинство депутатов проголосовало за принятие этой резолюции.

«Выражается серьезная обеспокоенность по поводу очень серьезных угроз демократии, верховенству закона и основным правам в Греции», - указано в документе.

Отдельным пунктом в данной резолюции было сказано об отсутствии прогресса в расследовании убийства журналиста Йоргоса Караиваза, которого застрелили еще три года назад. Другие журналисты также подвергаются риску, за ними шпионят, их жизням и здоровью угрожают. СМИ переходят в руки олигархов, так считает большинство депутатов Европарламента. Представители Греции же считают, что на их страну возводится клевета политически мотивированными людьми.

Ранее госсекретарь США Блинкен в ультимативной форме потребовал от греческих властей снабжать Украину оружием. Он якобы начал шантажировать премьер-министра Греции, чтобы тот поддержал такой шаг перед своим правительством.