Европарламент одобрил кредит Киеву на €35 млрд под доходы от активов РФ

Европейский парламент (ЕП) в ходе пленарного заседания в Страсбурге одобрил инициативу Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении Киеву кредита в размере €35 млрд, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Трансляция мероприятия проходила на официальном сайте Европарламента, сообщил ТАСС.

В поддержку решения проголосовали 518 депутатов, против выступили 56, а 61 парламентарий воздержался.

После получения одобрения от Европарламента этот вопрос будет передан на рассмотрение Совета ЕС, что ожидается до конца текущей недели.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, который отвечает за вопросы экспроприации суверенных российских активов, находящихся под юрисдикцией ЕС, отметил, что кредит будет доступен Киеву только при соблюдении предварительных политических условий ЕС, которые будут прописаны в отдельном меморандуме.

Этот €35-миллиардный кредит от ЕС станет частью более крупной кредитной линии Группы семи, общей суммой $50 млрд или €45 млрд.

Ранее сообщалось, что G7 не планирует размораживать активы России после завершения конфликта на Украине.

По их данным, основным условием для разблокировки российских активов в Евросоюзе, США и других западных странах станет компенсация инфраструктурных убытков, понесенных Украиной в результате действий России.