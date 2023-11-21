Европарламент опубликовал карту, где Крым – российский

Традиционно, пользователи начали возмущаться, и тогда данная публикация была немедленно удалена, а после Европарламент публиковал новый пост, где извинялся за «допущенную оплошность» и благодарил всех, кто заметил данный факт.

Исправленная версия карты будет опубликована позднее, следует из заверений Европарламента. При этом некоторые европейские политики признают, что полуостров принадлежит России.