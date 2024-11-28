Европарламент призвал страны ЕС принять 15-й пакет санкций против России

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали лидеров всех европейских государств принять очередной пакет санкций в отношении РФ. Этот документ был опубликован на сайте ЕП.

Новый, уже 15-й пакет санкций включает в себя очередные ограничения целого ряда сфер российской экономики.

«Европарламент призывает к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский), а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля», — говорится в резолюции.

Помимо этого, Совету ЕС было предложено пересмотреть сроки действия всех остальных пакетов антироссийских санкций. Их, по мнению депутатов, стоит продлить с шести месяцев до трех лет. В 15-й пакет санкций также впервые включат ограничения в отношении КНДР, Китая, а также некоторых европейских компаний. Большая часть пунктов, входящих в этот пакет, касается граждан либо организаций из РФ.

Ранее представитель Еврокомиссии Рейндерс раскрыл общую сумму помощи Украине со стороны ЕС. По его утверждению, европейские государства совокупно отправили Киеву 124 млрд евро. Сюда входит стоимость вооружений, боеприпасов и амуниции, которые переданы ВСУ.