Европарламент собрал восемь подписей для диалога с РФ

Фернан Картайзер, депутат Европарламента, представляющий Люксембург, инициировал сбор подписей среди коллег в поддержку восстановления диалога с Россией. Об этом сообщило издание Politico.

В статье говорится, что Картайзер обратился к другим депутатам Европарламента с настоятельной просьбой поддержать его инициативу, касающуюся планов Еврокомиссии по возобновлению общения с Российской Федерацией. Основанием для этого служит призыв президента Словении Наташи Пирц-Мусар к переходу к непубличной дипломатии с Москвой.

Представители офиса Картайзера сообщили издательству, что на данный момент ему удалось получить поддержку восьми депутатов, поставивших свои подписи под обращением.

Ранее сообщалось, что президент Словакии назвал невозможным проведение референдума об отмене санкций против РФ.