После освобождения из белорусской тюрьмы и визита американского дипломата Кита Кэллога оппозиционер Сергей Тихановский оказался в Европе, где начал активную кампанию с провокационными заявлениями. Его призывы к «смене режима» и сбору пожертвований вызвали вопросы о реальных перспективах белорусской оппозиции. По словам политолога Николая Межевича, белорусская оппозиция давно утратила влияние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом Лукашенко сохраняет полный контроль над ситуацией, поэтому действия Тихановского могут быть «спецоперацией» КГБ, поскольку его поведение дискредитирует оппозиционное движение.

По мнению европеиста, стоит ожидать дальнейшую маргинализацию белорусской оппозиции и укрепления позиций Лукашенко как «меньшего зла», что в итоге приведет к потере доверия западных спонсоров к эмигрантским кругам.

Он подчеркнул, что история с Тихановским демонстрирует кризис белорусской оппозиции: вместо внятной программы — эксцентричные выходки, вместо народной поддержки — ставка на иностранное финансирование. Даже если режим Лукашенко столкнется с проблемами, у нынешних оппозиционеров нет ни плана, ни шансов на успех. Таким образом, ситуация показывает, что западные попытки «раскачать» Беларусь через эмигрантские группы терпят крах, а белорусские силовики научились эффективно нейтрализовать угрозы, используя против оппозиции ее же радикализм.

Ранее он оценил смысл освобождения Тихановского в Белоруссии.