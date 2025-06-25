Политолог Межевич оценил смысл освобождения Тихановского в Белоруссии

После визита в Минск экс-советника Дональда Трампа Кита Кэллога белорусские власти освободили оппозиционного политика Сергея Тихановского, арестованного в 2020 году за участие в протестах. Он заявил о намерении бороться против российской власти. Эксперты считают освобождение Тихановского продуманным шагом Александра Лукашенко. По словам политолога Николая Межевича, власти «сбросили балласт», создав раскол в оппозиции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что за пять лет Светлана Тихановская стала символической фигурой, получив западные гранты и статус «лидера», но реального влияния не имеет. В свою очередь Сергей Тихановский, выйдя на свободу, оказался в непростой ситуации: его супруга уже заняла его место в оппозиционном движении, а западные кураторы вряд ли поддержат его амбиции. Вероятно, ему предложат финансовую компенсацию за уход в тень, чтобы избежать конкуренции с Тихановской.

По мнению эксперта, освобождение Тихановского — тактическая победа Лукашенко. Оппозиция, и без того разобщенная, теперь рискует окончательно расколоться. Власти Белоруссии укрепили свои позиции, а Запад получил нового «неудобного» игрока, который может дестабилизировать и без того хрупкое единство противников режима.

Ранее сообщалось, что Лукашенко помиловал 14 заключенных, в том числе Тихановского.