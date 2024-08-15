В Сербии заявили, что Белград не станет вводить антироссийские санкции против России, 90% населения этой страны выступает против таких мер. По словам научного сотрудника отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полины Соколовой, последние десятилетия Сербия проводит многовекторную политику. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что это и стратегическая ориентация на вступление в Евросоюз, и сотрудничество с Вашингтоном, и весьма тесное стратегическое сотрудничество с Москвой, Пекином и арабскими странами. Такая политика дает возможность Белграду добиваться существенных экономических успехов и при этом сохранять внутриполитическую стабильность.

По мнению европеиста, тема Косово и вопрос антироссийских санкций последние годы весьма раскалывает сербское общество. Тем не менее вводить санкции ни в коем случае никогда Сербия себе не позволит из-за тесных духовных, политических, гуманитарных связей, которые сложились с Россией, к тому же Белград не может простить бомбардировок НАТО 1999 года.

Она уточнила, что вопрос Косово является существенным для Сербии, и в данном вопросе Москва является стратегическим партнером и поддержкой Белграда в ООН. Без согласия России признать Косово на международном уровне и сделать его постоянным членом ООН не получится.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин сравнил текущую обстановку с преддверием двух мировых войн.