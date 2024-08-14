Вице-премьер Сербии Вулин сравнил текущую обстановку с преддверием двух мировых войн

По мнению сербского политика Александра Вулина, настроения в европейском обществе сейчас очень напоминают то, что творилось перед мировыми войнами. Его точку зрения привели РИА Новости.

Вулин напомнил, что каждая мировая война начиналась с какой-либо фобии. Европа начинала дружно не любить какую-нибудь национальность.

«В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Тогда это была сербофобия, перед Второй мировой – юдофобия, сейчас – русофобия», - указал он.

Сербский вице-премьер добавил, что европейские политики в данный момент оправдывают любое зло в отношении россиян. Они же допускают любую ложь в адрес РФ.

Ранее Вулин высказался о поставках газа из России в Европу. Он подчеркнул, что если транзит из РФ прекратится, то Евросоюзу не хватит голубого топлива из других источников.