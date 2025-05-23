Европейские политики шокированы разговором Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп разрушил план лидеров европейских стран по введению новых санкций против России после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает The Guardian Дженнифер Рэнкин.

Автор материала возмутилась тем, что Трамп вместо того, чтобы ввести новые санкции против Москвы из-за отказа от перемирия, начал обсуждать перспективы возобновления сотрудничества с Россией в сфере торговли. У европейских политиков это вызвало шок, добавила Рэнкин.

Инсайдеры в Европе опасаются, что если США смягчат санкции в отношении РФ, то европейское единство окажется под угрозой, отметила она.

Так, уже в июле Венгрия может заблокировать продление европейских санкций.

«Это будет взрывоопасный шаг, который может положить конец ограничениям на активы российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженные в Евросоюзе», — написала Рэнкин.

Ранее сообщалось о том, что Трамп вновь сделал неожиданное заявление о Путине.