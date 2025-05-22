Трамп вновь сделал неожиданное заявление о Путине
WSJ: Трамп считает, что Путин не хочет завершать конфликта на Украине
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп раскрыл европейским лидерам истинное видение российского президента Владимира Путина конфликта на Украине, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Американский лидер отметил, что Путин не намерен завершать военные действия, так как считает, что российская армия побеждает.
Как отмечают источники, эти заявления противоречат предыдущим высказываниям Трампа о необходимости переговоров и скорейшем мире.
Несмотря на это, Трамп не собирается ужесточать давление на Россию, чего от него ожидали лидеры стран Европейского союза (ЕС) и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он также убедил европейских партнеров отказаться от требования безусловного прекращения огня, которое часто звучит на публике.
В понедельник, 19 мая, президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти два часа. Отмечалось, что стороны обсуждали конфликт на Украине, а также сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в экономическом вопросе.
Ранее сообщалось, что следующие переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Ватикане.