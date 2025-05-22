Трамп вновь сделал неожиданное заявление о Путине

Американский лидер отметил, что Путин не намерен завершать военные действия, так как считает, что российская армия побеждает.

Как отмечают источники, эти заявления противоречат предыдущим высказываниям Трампа о необходимости переговоров и скорейшем мире.

Несмотря на это, Трамп не собирается ужесточать давление на Россию, чего от него ожидали лидеры стран Европейского союза (ЕС) и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он также убедил европейских партнеров отказаться от требования безусловного прекращения огня, которое часто звучит на публике.

В понедельник, 19 мая, президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти два часа. Отмечалось, что стороны обсуждали конфликт на Украине, а также сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в экономическом вопросе.

Ранее сообщалось, что следующие переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Ватикане.