Европейские послы отменили встречу с главой МИД РФ Лавровым за два дня до нее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как послы Европейского союза (ЕС) отменили с ним встречу. Об этом он сообщил в рамках сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Глава российского МИДа отметил, что ноту с сообщением: «Мы решили не ходить», он получил за два дня до мероприятия. Слова Лаврова приводят РИА Новости.

«Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что организовать встречу была его инициативой. Лавров предложил провести переговоры полторы недели назад. Глава российского МИДа подчеркнул, что хотел представить коллегам материалы о подготовке посольства ЕС в Москве к выборам президента страны. Лавров рассказал, что хотел выразить протест в связи со вмешательством в российские политические дела.

В конце февраля председатель комиссии Государственной думы РФ по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев сообщил РИА Новости о передаче на Смоленскую площадь (там расположено здание российского МИДа) материалов, свидетельствующих о вмешательстве посольства США в предстоящие выборы президента России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В них участвует действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член КПРФ Николай Харитонов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной в нынешних реалиях.