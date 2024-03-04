Медведев считает, что переговоры с Украиной сейчас невозможны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возможность переговоров с украинскими властями. По его мнению, такой вариант в текущих условиях невозможен.

Слова Медведева стали ответом на вопрос о том, появятся ли среди представителей украинских властей люди, которые будут готовы вести переговоры с Россией. Его мнение приводят РИА Новости.

«Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий — нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — ответил Медведев.

Политик подчеркнул, что нынешние власти Украины приводят «дурацкие идеи» в виде «формулы Зеленского». Медведев отметил, что украинский президент сам понимает, что его предложения не будут работать.

Зампред Совбеза РФ добавил, что мирные переговоры с Украиной будут тогда, когда к власти там придут новые люди, которые смогут оценить реалии, сложившееся в результате спецоперации.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом. По его словам, лишь украинские власти не хотят вести диалог с российской стороной.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский намерен привлечь к мирным переговорам руководство Китая.