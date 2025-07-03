Стало известно, что Украина надеется на закупки европейцами оружия в США в ее интересах

Правительство Зеленского теперь надеется, что европейские страны будут приобретать оружие у Соединенных Штатов, чтобы снабжать им ВСУ. Об этом сообщила газета Politico.

В условиях приостановки поставок вооружений на Украину из США правительство Зеленского было вынуждено поменять свой подход. Киев собирается просить Белый дом, чтобы тот разрешил продажу оружия европейским странам, чтобы те уже передавали закупленное Украине. Пока неясно, согласятся ли США на такой подход.

«На данный момент неясно, одобрят ли США подобные запросы», — указало издание.

Журналисты добавили, что сейчас ряд государств Европы изучают возможность отправки на Украину из своих арсеналов тех вооружений, которые были выпущены в Америке. Такие возможные поставки будут учитываться в военных расходах в общей программе НАТО.

Ранее сообщалось, что Пентагон назвал здравым смыслом приостановку поставок части вооружения ВСУ. По мнению Минобороны Соединенных Штатов, это является прагматичным шагом к оценке того факта, куда и какие боеприпасы отправляются от США. Такое решение было принято в рамках проведения оценки состояния американских военных складов.