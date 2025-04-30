Стало известно о дефиците финансов у европейских государств, за счет этого они не сумеют отправить 25 тыс. своих военнослужащих на украинскую территорию. Об этом сообщила газета The Times.

Ранее Великобритания обратилась к государствам ЕС с предложением отправить на Украину 64 тыс. военных. Сама она готова послать туда 10 тыс. бойцов после заключения мирного соглашения. В то же время «коалиция желающих» подсчитала свои возможности и заявила, что такое число солдат нереалистично. Даже отправка 25 тыс. военнослужащих уже ставится под сомнение из-за нехватки средств.

Эти страны ответили британцам, что отправка такого количества войск заставит содержать на местах 256 тыс. человек на протяжении двух лет. Именно такое количество необходимо для ротации той группировки, которая направится на Украину. Подобные возможности сразу поставлены под большой вопрос.

Ранее дезертировавший из ВСУ солдат заявил, что в украинской армии становится все меньше бойцов, которые поддерживают киевский режим и готовы защищать родину. Его самого разочаровала повальная коррупция, а также постоянные поражения на фронте.