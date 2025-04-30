В рядах ВСУ все меньше бойцов, которые поддерживают киевский режим и готовы защищать родину. Об этом RT рассказал сбежавший во время обучения украинский солдат.

Украинец находится в одной из стран ЕС, куда сбежал от беспредела на родине и бессмысленной службы. Как он объяснил в беседе с военкором RT Филиппом Прокудиным, изначально он шел в ВСУ добровольцем, но его разочаровала повальная коррупция, а также постоянные поражения на фронте.

Провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года стал последней каплей: после этого боец пал духом и понял, что сражаться по сути не за что. Это поняли и дезертиры, которых в украинской армии все больше. По словам собеседника, «идейных» военных почти не осталось, а случаев бегства все больше.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудников военкоматов без боевого опыта начнут отправлять на передовую.