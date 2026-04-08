Российская Служба внешней разведки поделилась тревожными выводами: Европейский союз, судя по всему, готовит скрытую ядерную программу, продолжая публично делать вид, что полагается на защиту Соединенных Штатов. В Брюсселе созрело желание демонстрировать «силу и независимость», но истинная подоплека этой игры может оказаться куда опаснее, чем обычные геополитические амбиции. Желание Европы обзавестись собственным ядерным арсеналом вынашивалось давно, однако долгое время прямой нужды в нем не было — все надежды возлагались на американский «ядерный зонтик». Но череда конфликтов с Вашингтоном заставила европейских лидеров усомниться в надежности такого щита.

Как пояснил в интервью Общественному телевидению России политолог Дмитрий Матюшенков, осознание критической зависимости обороноспособности ЕС от решений США и подтолкнуло мысль о расширении собственного потенциала. Технические возможности для этого действительно имеются: несколько стран союза обладают развитыми гражданскими ядерными технологиями, мощностями по обогащению урана и серьезными компетенциями в ракетостроении. Проблема в другом — любая попытка произвести оружие в обход ключевого Договора о нераспространении ядерного оружия станет грубым нарушением международных правил.

По его словам, особую роль в этой интриге играет Франция. Эммануэль Макрон уже не раз выступал с идеей «продвинутого ядерного сдерживания» под парижским руководством, предлагая объединить усилия с Великобританией и заинтересованными странами ЕС. За фасадом общеевропейской безопасности скрывается куда более прагматичный интерес: Франция стремится укрепить собственное лидерство в регионе и одновременно закрыть тему возможной самостоятельной ядерной программы Германии. Как отмечает эксперт, Европе предлагают освободиться из-под американского орла — только для того, чтобы попасть в когти французского, причем зависимость может стать даже жестче, ведь именно Париж располагает крупнейшим ядерным арсеналом в Европе и не намерен делиться правом вето на применение оружия.

Эксперт раскрыл, чем же грозит такая опасная игра, инициированная Урсулой фон дер Ляйен и ее командой. Во-первых, это неизбежная эскалация гонки вооружений — ровно того, против чего изначально и был направлен Договор о нераспространении. Во-вторых, Европе придется изыскивать колоссальные средства на ядерные амбиции, отрывая их от социальной сферы, медицины, образования и поддержки населения. И все это — под предлогом борьбы с мифической «российской угрозой». В итоге Брюссель рискует не только спровоцировать реакцию со стороны ядерных держав, включая Россию, но и добровольно сдать свой суверенитет французскому «орлу», выбраться из хватки которого будет уже почти невозможно.

