Европейский суд отклонил иски Фридмана, Авена и Хана по санкциям

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены Тимченко против решений Совета ЕС о декларировании экономических ресурсов в странах ЕС из-за санкций, связанных с конфликтом на Украине, сообщил ТАСС.

Таким образом, суд подтвердил решение Совета ЕС, что все они обязаны раскрывать свои экономические ресурсы и взаимодействовать с компетентными национальными органами стран ЕС.

Суд ЕС также отказал в исках супруги предпринимателя Алексея Мордашова Марины и предпринимателя Мусы Бажаева, которые требовали отменить санкции Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ.