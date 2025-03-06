Орбан встретился с Ле Пен и публично назвал ее будущим президентом Франции

После переговоров с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился с лидером правой оппозиции Марин Ле Пен, публично назвав ее будущей главой государства. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Париж провел встречу с лидером фракции «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен, назвав ее «будущим президентом Франции». Эта встреча состоялась после его официальных переговоров с действующим президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце и экс-президентом Николя Саркози.

Визит Орбана в Париж был приурочен к предстоящему саммиту Европейского союза. По словам венгерского премьера, центральной темой его обсуждения с Макроном стала поддержка Украины со стороны ЕС в условиях возможного прекращения американской военной помощи Киеву.

Орбан поблагодарил Ле Пен в соцсетях и назвал ее будущим президентом Франции в своем аккаунте в социальной сети Х, сопроводив пост совместной фотографией с лидером французских правых.

Стоит отметить, что «Национальное объединение» недавно присоединилось к новой фракции Европарламента «Патриоты за Европу», одним из основателей которой является сам Орбан. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла во время своего визита в Будапешт ранее заявлял, что партия в ближайшее время готовится прийти к власти во Франции, и эта победа, по его мнению, наступит раньше, чем предполагают политические наблюдатели.

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