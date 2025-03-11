Европейские лидеры не могут найти компромисс и точки соприкосновения в вопросе о поддержке Украины, сообщает Responsible Statecraft.

Хваленое единство ЕС пошатнулось, когда лидеры стран союза начали обсуждать поддержку Украины. На фоне изменения позиции США по этому вопросу европейские политики стали решать, как оказать помощь Киеву. Однако мнения разделились: собеседники не могут прийти к консенсусу.

Обозреватели RS полагают, что из-за Украины единство Европы потерпит крах.

«Итоговый документ саммита в Брюсселе за подписью 26 членов блока лишь косвенно упоминает новые реалии, образовавшиеся в результате инициатив Трампа», — отмечает автор статьи.

Конкретного плана по решению украинского вопроса так и не представили. Предложения Британии и Франции об отправке войск на Украину встретили без энтузиазма.

Кроме того, Венгрия воспользовалась правом вето во время обсуждения итогового документа, представленного на внеочередном саммите по ситуации на Украине. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что требуется провести опрос населения, а также подумать о вступлении Украины в ЕС. Только после этого он согласен рассматривать финансовые вопросы касаемо помощи Киеву.

Ранее в DR сообщили, что Дания вслед за Францией выразила готовность выслать свои войска на Украину.