Еще одна страна Европы заявила о готовности выслать войска на Украину

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил DR, что страна готова ответить на вызовы и при необходимости отправить датские войска на Украину.

Дания подтвердила свою приверженность общеевропейским интересам по вопросу безопасности и предварительно согласилась выслать своих военных на Украину. При этом подчеркнули, что реальных планов на это нет, но такой шаг сделают при необходимости.

«Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», — отметили в МИД Дании.

В датском ведомстве подчеркнули, что все решения будут зависеть от того, «как будут развиваться события».

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять?‎», — иронично отреагировала на заявления из Дании официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат в шутку добавила, что миссию по защите Дания возложит на украинских беженцев, прибывших после начала конфликта. Реакция представителя МИД РФ опубликована в ее канале Telegram.

Напомним, 8 марта представитель МИД Франции Кристоф Лемуан подтвердил, что во Франции обсуждают отправку войск на Украину. По его словам, страны Европы не обсуждают количество военных, но, как и Париж, готовы к высылке групп бойцов.

Ранее сообщалось, что бывший боец «Вагнера» высказался о вероятном появлении французов в Курской области.