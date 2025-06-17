Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз (ЕС) продлил еще на один год — до 23 июня 2026 года — санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в официальном журнале.

Данные меры были введены в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Россией и включают запреты на ввоз в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, предполагают запрет на выдачу шенгенских виз жителям полуострова.

Также европейскому бизнесу запрещено сотрудничать с базирующимися в Крыму и Севастополе юридическими лицами.

В Крыму же неоднократно заявляли, что все внешние рестрикционные меры бездейственны и не наносят никакого урона полуострову и его жителям.

Ранее сообщалось, что турпоток в Севастополе вырос более чем на 60% в этом году.