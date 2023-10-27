Евросоюз не смог согласовать свой многолетний бюджет с выделением Киеву 50 млрд евро

Страны Евросоюза пока не готовы к изменениям многолетнего бюджета сообщества, которые, среди прочего, предполагают финансирование киевского режима на период с 2024 по 2027 год в размере 50 млрд евро. Ранее с данным предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

К слову, накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласен с необходимостью корректирования бюджета ЕС. Правительство не солидарно с занятой позицией альянса относительно поддержки Украины, формирования уровня заработных плат для европолитиков, а также в вопросах борьбы с миграцией.

Как приводится в итоговом документе, согласование указанных поправок к концу года продолжится.

«После углубленного обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетних финансовых рамок на 2021-2027 год Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего согласия к концу года», - указывается в документе, который цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Венгрия выступила резко против выделения дополнительных средств Украине из бюджета ЕС.