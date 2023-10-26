Венгрия выступает против выделения дополнительных средств Украине из бюджета ЕС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщался с журналистами перед началом саммита ЕС и рассказал против чего будет выступать Будапешт на текущей встрече, пишет агентство ТАСС.
Будапешт не поддерживает позицию, которую ЕС выбрал относительно мигрантов. Правительство не будет голосовать за выделение денег для реализации новой миграционной политики.
Второй вопрос, против которого Венгрия также выступит с вето, - это выделение денег Украине. За время проведения СВО в Брюсселе постоянно просят деньги, но неизвестно, помогает ли финансирование и на какие конкретные цели направляют средства.
«Мы не хотим давать Украине больше денег, пока не увидим четкого обоснования этого предложения», - заявил премьер
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее также заявил, что Будапешт не согласен с необходимостью корректирования бюджета ЕС. Правительство не солидарно с занятой позицией альянса относительно поддержки Украины, формирования уровня заработных плат для европолитиков, а также в вопросах борьбы с миграцией. Кроме того, правящая партия «Фидес» будет выступать против вступления Швеции в альянс.
Президент России Владимир Путин в рамках форума «Один пояс - один путь» провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили поставки газа в Венгрию и ситуацию в зоне СВО (точнее реакцию Венгрии на происходящее). В НАТО выразили обеспокоенность из-за подобных встреч.
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