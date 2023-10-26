Венгрия выступает против выделения дополнительных средств Украине из бюджета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщался с журналистами перед началом саммита ЕС и рассказал против чего будет выступать Будапешт на текущей встрече, пишет агентство ТАСС .

Будапешт не поддерживает позицию, которую ЕС выбрал относительно мигрантов. Правительство не будет голосовать за выделение денег для реализации новой миграционной политики.

Второй вопрос, против которого Венгрия также выступит с вето, - это выделение денег Украине. За время проведения СВО в Брюсселе постоянно просят деньги, но неизвестно, помогает ли финансирование и на какие конкретные цели направляют средства.

«Мы не хотим давать Украине больше денег, пока не увидим четкого обоснования этого предложения», - заявил премьер

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее также заявил, что Будапешт не согласен с необходимостью корректирования бюджета ЕС. Правительство не солидарно с занятой позицией альянса относительно поддержки Украины, формирования уровня заработных плат для европолитиков, а также в вопросах борьбы с миграцией. Кроме того, правящая партия «Фидес» будет выступать против вступления Швеции в альянс.

Президент России Владимир Путин в рамках форума «Один пояс - один путь» провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили поставки газа в Венгрию и ситуацию в зоне СВО (точнее реакцию Венгрии на происходящее). В НАТО выразили обеспокоенность из-за подобных встреч.

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