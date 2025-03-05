Евросоюз обсуждает с Eutelsat развертывание доптерминалов для Киева

Оператор спутниковой связи Eutelsat из Франции ведет переговоры с представителями Европейского союза о скором запуске дополнительных точек доступа к интернету на территории Украины, сообщает AFP со ссылкой на заявление компании.

После того как появились слухи о том, что Илон Маск, владелец компании Starlink, может ограничить доступ Украины к своей системе, возникли разговоры о создании дополнительных глобальных интернет-сетей.

На брифинге в Брюсселе в минувший вторник, 4 марта, представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink Евросоюз сможет предложить Киеву альтернативу к 2030 году. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает возможные промежуточные решения.

«Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры», — приводит агентство комментарий Eutelsat.

В компании сообщили, что ее спутники, находящиеся на низкой орбите, уже применяются на Украине для обеспечения связи на уровне правительства.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.