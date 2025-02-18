Евросоюз отказался отменять санкции против РФ, даже если это сделают США

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил в Брюсселе о том, что Европейский союз не отменит свои санкции против России, даже если США решат сделать это. Он подчеркнул, что ЕС намерен вести свою отдельную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений, передает РИА Новости.

Домбровскис отметил, что с учетом политики новой администрации в Соединенных Штатах Европейский союз должен самостоятельно заниматься вопросами своей безопасности, включая санкционную стратегию.

Таким образом он ответил на запрос журналистов о возможности отмены санкций ЕС против России в случае их отмены со стороны США, если это будет связано с установлением перемирия, или же Брюссель продолжит вести свою самостоятельную санкционную политику.

Ранее сообщалось, что ЕС сравнили с ребенком в деле переговоров по прекращению украинского конфликта.