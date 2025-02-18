ЕС сравнили с ребенком в деле переговоров по прекращению украинского конфликта

Европейцы слишком мало инвестировали в оборону Украины, по этой причине в момент старта переговоров по завершению конфликта их отсадили за соседний стол как ребенка. Такое мнение высказал Армин Паппергер, руководитель концерна Rheinmetall из ФРГ. Его мнение привела газета Financial Times.

С точки зрения промышленника Евросоюз сам виноват, что его отстранили от переговоров. Он слишком мало инвестировал в защиту Украины, поэтому с ним поступили как с ребенком. США и Россия обсуждают судьбу украинской территории, а европейцы сидят отдельно и не вмешиваются в чужое общение.

«США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — указал Паппергер.

Он добавил, что странам Европы последние 30 лет было очень комфортно тратить на оборону не более 1% от ВВП, теперь они расплачиваются за это.

Ранее появились данные, что лидеры европейских стран рассорились на почве мнений по поводу отправки войск на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания выразили свое нежелание направлять миротворческие силы. В то же время Великобритания и Франция считают, что им надо отправить своих военных для обеспечения безопасности Киева.