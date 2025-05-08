Евросоюз направил Украине очередную финансовую помощь в размере €1 млрд. Об этом сообщил в социальной сети Х Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике.

По утверждению представителя еврокомиссии, в 2025 году Киеву было передано уже €6 млрд из числа тех доходов, которые накопились от замороженных в Европе российских средств.

«Сегодня мы перевели еще €1 млрд в рамках программы Группы семи на €45 млрд из доходов от активов РФ», — указал он.

Домбровскис добавил, что в будущем ЕС планирует сделать переводы таких же средств на общую сумму в €12 млрд.

Ранее в Госдуме заявили, что действия Евросоюза все отчетливее напоминают политику Третьего рейха. Поводом для такого высказывания стало блокирование полета в Москву лидеров Сербии и Словакии европейскими странами. В Москве считают, что отказ главам государств, придерживающимся антифашистской позиции, — это уже не частный дипломатический эпизод, а проявление новой европейской политики.