В Госдуме заявили, что действия Евросоюза все отчетливее напоминают политику Третьего рейха — поводом стало блокирование полета в Москву лидеров Сербии и Словакии. Об этом пишет РИА Новости.

В России резко отреагировали на решение стран Балтии не допустить президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо к участию в параде Победы в Москве. По мнению депутата Госдумы и главы Совета АНО «Евразия» Алены Аршиновой, подобные действия со стороны Литвы, Латвии и Польши отражают официальную линию Брюсселя, все более схожую с идеологическим курсом нацизма.

В Москве считают, что отказ главам государств, придерживающимся антифашистской позиции, это уже не частный дипломатический эпизод, а проявление новой европейской политики. Особенно болезненно, по мнению российской стороны, выглядит давление в контексте даты 9 Мая — дня, который во многих странах бывшего СССР остается символом общей победы над фашизмом.

Дополнительное негодование вызывает и тот факт, что в странах Балтии активно сносятся памятники советским солдатам, а сами эти государства, как считают в России, превратились в инструмент русофобской политики в рамках ЕС. Все это, по мнению политиков, только усиливает необходимость консолидации антифашистских сил на евразийском пространстве.

Ранее Небензя заявил в ООН об общей победе во Второй мировой.