Во время общения иностранных делегаций в Париже страны Евросоюза пытались убедить Белый дом в том, что сейчас возникла необходимость в эскалации того конфликта, который идет на украинской территории. Об этом заявил в соцсети Х Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.

По утверждению Дизена, во время общения в Париже наблюдался совершенно разный подход к вопросу конфликта на Украине со стороны США и Европы.

«Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну», — указал он.

На фоне этого Госдеп США заявил, что необходимо как можно быстрее принять договоренность о прекращении огня в украинском конфликте. По мнению Белого дома, Европе стоит понять, что Америка не может заниматься миротворческими усилиями бесконечно и проводить одну встречу за другой.