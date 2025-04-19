Госдеп США выступил с предупреждением в адрес Европы

Европейским странам необходимо понять, что Соединенные Штаты не могут вечно заниматься урегулированием конфликта. Они могут выйти из этого процесса. Такое заявление сделала Тэмми Брюс, руководитель пресс-службы американского Государственного департамента. Ее слова привел ТАСС.

По утверждению представителя Госдепа, США не могут целый год заниматься тем, чтобы уговаривать все стороны конфликта согласиться на условия соглашения по Украине для наступления мира. Они не хотят проводить одну встречу за другой в попытке хоть как-то уговорить другие страны.

«Мы не станем возглавлять усилия, если стороны или одна из двух сторон не будет сотрудничать. Полагаю, наши европейские партнеры услышали в Париже, что совершенно необходимо прекращение огня», — указала Брюс.

Параллельно этому она отметила, что в США заметили «большой энтузиазм», который касается перспектив завершения конфликта на Украине.

Ранее западная пресса заявила, что если Трамп выйдет из урегулирования украинского конфликта, то это станет настоящим подарком для России. По мнению СМИ, такой сценарий желателен для Путина, поскольку играет ему на руку.