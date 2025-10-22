Евросоюз поставил Сербии жесткое условие для вступления

Европейский парламент официально потребовал от Сербии ввести санкции против России как обязательное условие для вступления в Евросоюз. В резолюции подчеркивается, что Белград должен полностью соответствовать внешней политике ЕС.

Европарламент подтвердил готовность принять Сербию в союз, но выдвинул жесткие требования. Помимо соблюдения демократических стандартов, Белграду необходимо безоговорочно присоединиться к санкционной политике Брюсселя против Москвы.

Ранее сербский президент Александр Вучич предупреждал о растущем давлении со стороны Европы. Он отметил, что европейские страны намерены полностью отгородиться от России новым «занавесом», и Сербии, стремящейся в ЕС, придется сделать непростой выбор. Это прямое указание на санкции ставит Белград в сложное положение, вынуждая разрываться между стратегическим курсом на евроинтеграцию и традиционными дружескими связями с Москвой. Отказ от введения ограничений против Кремля фактически блокирует для Сербии двери в Европейский союз.

Ранее Еврокомиссия заявила о продолжении поставок российского газа в Сербию.