Евросоюз поставил Сербии жесткое условие для вступления
Европарламент: Сербия должна ввести санкции против России для вступления в ЕС
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Европейский парламент официально потребовал от Сербии ввести санкции против России как обязательное условие для вступления в Евросоюз. В резолюции подчеркивается, что Белград должен полностью соответствовать внешней политике ЕС.
Европарламент подтвердил готовность принять Сербию в союз, но выдвинул жесткие требования. Помимо соблюдения демократических стандартов, Белграду необходимо безоговорочно присоединиться к санкционной политике Брюсселя против Москвы.
Ранее сербский президент Александр Вучич предупреждал о растущем давлении со стороны Европы. Он отметил, что европейские страны намерены полностью отгородиться от России новым «занавесом», и Сербии, стремящейся в ЕС, придется сделать непростой выбор. Это прямое указание на санкции ставит Белград в сложное положение, вынуждая разрываться между стратегическим курсом на евроинтеграцию и традиционными дружескими связями с Москвой. Отказ от введения ограничений против Кремля фактически блокирует для Сербии двери в Европейский союз.
Ранее Еврокомиссия заявила о продолжении поставок российского газа в Сербию.