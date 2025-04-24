Евросоюз предупредил США, что откажется признать Крым принадлежащим России

Евросоюз не готов признать российским полуостров Крым. Об этой позиции уже предупреждены Соединенные Штаты, такое заявление сделала газета The Financial Times.

По утверждению источников информации, на которых ссылается издание, сейчас правительства европейских государств пытаются переубедить администрацию Трампа в ее позиции по признанию российскими ряда украинских территорий.

«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Трамп ушел от ответа на вопрос журналистов, какой стране принадлежит Крым. Он заявил, что сначала хочет добиться завершения конфликта, а также добавил, что у него «нет любимчиков».