Евросоюз приостановил контакты с руководством Грузии

Европейский союз решил прекратить проведение встреч на высоком уровне с руководством Грузии из-за его недружественного отношения. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на слова посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.

В течение последних нескольких месяцев практически отсутствовали какие-либо контакты ни со стороны Павла Герчинского с грузинскими властями, ни со стороны представителей правительства Грузии с Брюсселем.

Ухудшение отношений между ЕС, США и Грузией началось после принятия в мае закона об иностранных агентах. Европейский союз также заморозил €30 млн, предназначенных для Министерства обороны Грузии, по причине растущих разногласий между сторонами.

Ранее Грузия одобрила помощь России в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.