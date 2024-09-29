Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова помочь Грузии в вопросе примирения с соседними Южной Осетией и Абхазией. На это уже отреагировали в официальном Тбилиси.

Как заявил мэр Тбилиси и глава правящей в стране партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, грузинские власти оценивают миролюбивые инициативы северного соседа положительно и приветствуют.

«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно, наши власти положительно оценивают упомянутое заявление. То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению, конечно же, позитивно», — привел слова Каладзе ТАСС.

В продолжение темы грузинский политик подчеркнул, что после таких заявлений стоит переходить к конкретным шагам. В частности, Каладзе предложил Москве рассмотреть вопрос о плане по выводу из Абхазии и Южной Осетии российских военных подразделений.

Грузинские власти впервые за 16 лет сделали заявление, намекающее на дружбу с Москвой. В этом случае заявление основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили можно расценивать как скрытое противостояние американской гегемонии. По словам политолога Елены Пономаревой, дружба между Россией и Грузией восстановится, но только после победы российской армии в спецоперации.