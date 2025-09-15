Испания закроет визовый центр в Москве

Визовый центр Испании в Москве неожиданно прекращает прием заявлений на шенгенские визы, пишет портал TourDom.ru.

Как стало известно, понедельник, 15 сентября, станет последним днем, когда россияне смогут подать документы на въезд в страну. Все записи на последующие даты, включая следующую неделю, были аннулированы без предварительного уведомления.

Официальной причиной закрытия называются «технические причины», однако визовые агенты и представители туристической отрасли предполагают, что решение может иметь политическую подоплеку.

Директор компании «Турсервис Интернэшнл» Инна Сотник связала ситуацию с подготовкой новых санкций Европейского союза (ЕС) против России.

При этом отделение визового центра Испании в Санкт-Петербурге продолжает работать в обычном режиме. Отмечается, что никаких изменений в его работе не предвидится.

Ранее политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предположил, какие новые санкции введут страны Евросоюза в отношении России.