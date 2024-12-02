Евросоюз продлил на год санкции в отношении «нарушителей прав человека»

ЕС продлил еще на один год свои санкции в отношении тех, кто, по его мнению, нарушает права человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета данного политического объединения.

В список нарушителей прав человека входят как физические лица, так и компании. В него включены 116 человек и 33 различные организации.

«Совет принял решение продлить и обновить список лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам в отношении серьезных нарушений и злоупотреблений правами человек», — было заявлено в Евросоюзе.

В списке есть представители России и Ирана. Им грозит замораживание активов на европейской территории в случае их обнаружения. В их отношении действует запрет на въезд в ЕС, а европейским компаниям запрещено оказывать им услуги, передавать средства либо ресурсы. Такие санкции были введены еще в 2020 году.

Ранее появились сообщения, что в РФ продлили продовольственное эмбарго в отношении тех стран, которые ввели санкции в отношении России. В список также добавлена Новая Зеландия. Запрет на поставки был продлен до конца 2026 года.