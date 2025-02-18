Между лидерами ЕС возник конфликт в ходе обсуждения отправки войск на Украину

В Париже прошла экстренная встреча, посвященная ситуации на Украине, на которой собрались представители нескольких европейских стран для обсуждения дальнейших шагов, включая возможность отправки миротворцев, сообщило издание Financial Times. В ходе встречи возникли резкие разногласия между участниками.

Издание отмечает, что конфликт по поводу отправки войск на Украину вспыхнул во время кризисной встречи. Так, 17 февраля Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворческие силы после того, как Великобритания предложила разместить европейские войска в регионе.

По информации официальных лиц, Франция предложила разместить войска за потенциальной линией соприкосновения, но канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение развертывания войск «абсолютно неуместным», отметив, что конфликт продолжается.

Он добавил, что его раздражают такие дебаты, назвав их «непонятным спором в неподходящее время и на неподходящую тему».

Ранее сообщалось, что США запросили у ЕС информацию о гарантиях безопасности для Украины.