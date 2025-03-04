Евросоюзу предложили перевооружиться за €800 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала всем главам стран ЕС план по перевооружению армий сообщества. На него предстоит потратить €800 млрд. Об этом она сама заявила журналистам, ее слова привел ТАСС.

Всем 27 руководителям государств Евросоюза были направлены письма от фон дер Ляйен. В них она изложила собственный план по перевооружению армий стран, входящих в политическое объединение. Этот план будут обсуждать на экстренном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе.

«План перевооружения ЕС может мобилизовать около €800 млрд для расходов на оборону для безопасной и устойчивой Европы», — указала политик журналистам.

Глава ЕК сообщила, что документ состоит из пяти пунктов. Все государствам ЕС предлагается повысить свои военные расходы на оборону на 1,5% ВВП, чтобы собрать €650 млрд для производства новых вооружений. Еще €150 млрд должно быть привлечено в виде кредитов, и их пустят на выпуск средств ПВО в Европе, а также на оружие для Киева.

Ранее западная пресса заговорила об опасениях лидеров стран ЕС из-за действий фон дер Ляйен. Та может попытаться воспользоваться текущими кризисами для расширения своих полномочий и влияния на национальные правительства в странах союза. Это вызывает страх в высших эшелонах власти в Европе.