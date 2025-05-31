Евросоюзу предрекли исчезновение

Европейский союз может исчезнуть, как когда-то Атлантида, если отречется от своих ценностей, считает венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Брюссель, отметил он, забывает о свободе слова и истинной толерантности, таким образом разрушая европейскую цивилизацию.

По словам министра, сейчас в Европе происходит борьба между патриотическим направлением, отстаивающим Европу суверенных наций и христианские ценности, и федералистским, целью которых является усиление централизации в ЕС и расширение полномочий Брюсселя за счет самостоятельности стран-членов.

Таким образом, перед ЕС эти два пути, середины нет, так как нельзя просто так немного отказаться от суверенитета, он либо есть, либо его нет, сказал Бока. Его слова передает РИА Новости.

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