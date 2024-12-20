Евросовет признал ошибочной формулировку о победе Украины

Представители Европейского совета назвали ошибочной формулировку о победе Украины, размещенную на официальном сайте ведомства. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Politico.

Отмечается, что в ходе брифинга один из представителей Совета отметил, что это заявление будет пересмотрено и исправлено.

Ранее на сайте появилось сообщение со следующим содержанием: «Украина должна победить в этой войне».

Евросовет указал на то, что «Россия не должна одержать верх», что, по мнению экспертов, противоречит недавним заявлениям главы дипломатии Европейского Союза (ЕС) Каи Каллас.

Как пишет источник, это несоответствие вызвало критику и вопросы о единстве позициях стран ЕС в отношении ситуации на Украине.

Ранее Politico сообщило, что в Брюсселе готовы обсудить создание европейского миротворческого контингента на Украине.