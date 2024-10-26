Exit poll: «Грузинская мечта» побеждает на выборах, набирая 56,1% голосов

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» к настоящему времени заручилась поддержкой порядка 56,1% голосов избирателей по итогам парламентских выборов, что проходят сегодня, в воскресенье, 26 октября. На это указывает exit poll, проведенный проправительственной телекомпанией «Имеди».

Таким образом получается, что «мечтатели» могут составить парламентское большинство, которое снова даст партии возможность сформировать правительство.

«Грузинская мечта получает 56,1% голосов избирателей», — сообщает телекомпания «Имеди», публикуя данные exit poll.

Напомним, сегодня в Грузии прошли парламентские выборы. В 20:00 (19:00 мск) закрылись последние избирательные участки. Главная интрига состоит в том, сумеет ли правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает последние годы за сохранение отношений с Россией, одержать победу над финансируемыми Западом оппозиционными силами.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что правящая «Грузинская мечта» получает большинство в парламенте по итогам выборов.