Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что каждый день конфликта обходится Киеву в 120 млн евро, что эквивалентно 130 млн долларов, сообщает РБК .

При названных ежедневных расходах в месяц Украина тратит на конфликт порядка 3,7 млрд евро, добавил Марченко.

По словам главы украинского Минфина, на сегодняшний день в бюджете страны образовалась «дыра» в примерно 122 млн долларов. Это затраты, в основном, на вооруженные силы, в частности, на зарплаты военным.

В связи с растущим дефицитом бюджета украинское министерство финансов предлагает ввести военные сборы на различные сделки, в том числе на покупку автомобиля и продажу недвижимости.

Бизнес Украины с предлагаемой Минфином мерой не согласен. Предприниматели намерены уходить в тень, чтобы уклоняться от дополнительных сборов, посетовал Марченков, по мнению которого бизнесмены должны осознавать критичность ситуации.

Ранее сообщалось, что экс-советник Кучмы предрек жесткий ответный удар от России в случае наращивания поставок западного вооружения на Украину. Он подчеркнул, что это лишь приблизит поражение Киева в конфликте.